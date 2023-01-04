Обнаженная Ольга Бузова шокировала армян

Зимние праздники экс-ведущая «Дома-2» русская Барби, совмещающая в себе амплуа певицы, модели и телеведущей Ольга Бузова проводит в Ереване.

Армению решил ей показать продюсер, концертный директор девушки Арам Арчер.

В первые же несколько дней Бузову ознакомили со всеми основными достопримечательностями, в том числе и знаменитым Каскадом, на который она подняться, правда, так и не осмелилась.

Известно, что больше всего впечатлил Ольгу старейший и последний оставшийся в Армении языческий храм под названием Гарни.

А вот армянскую аудиторию поп-дивы впечатлило больше всего видео, выложенное ей в микроблог, на котором обнаженная девица игриво перебирает полотенцем у себя между ног, после чего подходит к окну и предстает перед всем Ереваном в образе Афродиты.

«Удивительная красота», – пишут в комментариях.

Кстати, не до конца понятно, кому именно адресованы слова: фигуре Бузовой, которой она, к слову, вполне довольна, или все-таки красотам армянской столицы.