Обнаружили пиелонефрит: стало известно, что происходит с Игорем Ясуловичем в больнице
112: у актера Игоря Ясуловича обнаружили пиелонефрит.
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Состояние актера Игоря Ясуловича по-прежнему оценивается как тяжелое. У 81-летнего мужчины обнаружили пиелонефрит. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.
По данным источника, народный артист находится в реанимации. Несколько дней назад врачи приняли решение отключить пациента от аппарата ИВЛ.
При этом отмечается, что у Ясуловича остаются достаточно серьезные проблемы. Врачи диагностировали пиелонефрит.
«Из-за патологии почек у актера временами появляется высокая температура», – пишут СМИ.
Но другие показатели, такие как давление и пульс у знаменитости в норме.
Напомним, что звезду «Бриллиантовой руки» и «12 стульев» увезли из его столичной квартиры еще 18 июля. Он чувствовал себя плохо несколько дней, а когда стало хуже, то понадобилась помощь врачей. Медики скорой помощи приняли решение срочно госпитализировать артиста.
Ранее мы писали о том, что сын артиста прокомментировал его госпитализацию. По словам мужчины, актер планово лег в больницу. Подробностей наследник сообщаться не стал, ссылаясь на врачебную тайну.