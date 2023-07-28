Обнаружили пиелонефрит: стало известно, что происходит с Игорем Ясуловичем в больнице

Состояние актера Игоря Ясуловича по-прежнему оценивается как тяжелое. У 81-летнего мужчины обнаружили пиелонефрит. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным источника, народный артист находится в реанимации. Несколько дней назад врачи приняли решение отключить пациента от аппарата ИВЛ.

При этом отмечается, что у Ясуловича остаются достаточно серьезные проблемы. Врачи диагностировали пиелонефрит.

«Из-за патологии почек у актера временами появляется высокая температура», – пишут СМИ.

Но другие показатели, такие как давление и пульс у знаменитости в норме.

Напомним, что звезду «Бриллиантовой руки» и «12 стульев» увезли из его столичной квартиры еще 18 июля. Он чувствовал себя плохо несколько дней, а когда стало хуже, то понадобилась помощь врачей. Медики скорой помощи приняли решение срочно госпитализировать артиста.

Ранее мы писали о том, что сын артиста прокомментировал его госпитализацию. По словам мужчины, актер планово лег в больницу. Подробностей наследник сообщаться не стал, ссылаясь на врачебную тайну.