Обнаружено невероятное сходство дочери Галкина* с его любимой женщиной, и это не Пугачева
Дочь Максима Галкина* растет копией любимой женщины комика, но не Аллы Пугачевой.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Несколько лет назад Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) и Алла Пугачева решили стать родителями. Артисты обратились к помощи суррогатного материнства, при этом яйцеклетки принадлежали Примадонне. Сейчас они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которым уже по девять лет. Но чем старше дети становятся, тем больше поклонники замечают, что они абсолютно не похожи на Аллу Борисовну.
Не так давно в Сети ходили слухи, что на самом деле замороженные яйцеклетки принадлежали не певице, а ее дочери – Кристине Орбакайте. Правда, сходства и между ними поклонники не наблюдают. Особенно не похожа ни на Пугачеву, ни на ее наследницу Лиза. По мнению хейтеров, девочка слишком отличается от своей биологической мамы. И уже не первый год публика ищет общие черты Лизы со звездными родителями.
Впрочем, поклонники действительно отыскали женщину, на которую девочка похожа как две капли воды. И это мама Максима Галкина*. Как-то комик выставил ее фотографию, и пользователи стали писать, что дочь Примадонны и шоумена просто ее копия. «Лизонька на маму Максима похожа», «Какие вероятные глаза», - написали фанаты под постом комика.
Мама Максима Галкина*
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Ранее стало известно, что Максим Галкин* и Алла Пугачева решили продать замок в Грязи. Вот только пока это у них никак не получается. Мы рассказали, что не так со звездной недвижимостью и почему на нее нет спроса, в этой статье.
*(Признан иноагентом на территории РФ)