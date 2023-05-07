Обнаружена тайная связь Максима Галкина* и Дани Милохина за границей

Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), уехав из России, принялся гастролировать по миру для нового заработка. Поездки участились настолько, что артист даже не успевает видеться с двойняшками Лизой и Гарри, живущими в Израиле с Аллой Пугачевой.

Однако поездки сыграли в лучшую сторону — Максим Галкин* приятно изменился, считают интернет-пользователи. Комик помолодел, посвежел и расцвел.

Новая причёска взбудоражила умы поклонников. Теперь на голове Галкина* красуются белокурые локоны. Такое изменение внешности натолкнуло публику на то, что артист стал копией 21-летнего Дани Милохина.

Некоторые интернет-пользователи даже пошутили, что была проведена экспертиза, которая показала тайную родственную связь Максима и Дани.

«Это сын Галкина от Пугачевой», «Они же сестрами всегда были. Даже не скрывали это никогда. Правда, только по отцу, матери разные», «По уму — так точно родственники», — пишут интернет-комментаторы.

Ранее мы писали, что Пугачева потратила 9 миллионов рублей на частный самолет, чтобы прилететь в Россию.