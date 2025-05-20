«Это они уже должны меня все содержать»: Пригожин отказался финансировать взрослых детей

Продюсер Иосиф Пригожин отказался финансировать взрослых детей и рассказал о семейных планах с Валерией. Об этом сообщает программа Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитость и его жена-артистка приступили к строительству загородного дома. После долгих поисков идеального жилья супруги решили построить коттедж с нуля. Пригожин подчеркнул, что дом будет компактным. Они хотят иметь просторную спальню, уютную гостиную и несколько гостевых комнат.

Валерия мечтает о собственной зоне красоты с местом для визажистов и парикмахеров. Также певица планирует разбить стильный огород с зеленью, хотя выращивать картошку, вопреки желанию супруга, не собирается.

Что касается отношений со взрослыми детьми – Данаей и Дмитрием, то Иосиф не готов финансово им помогать. По его мнению, он сделал многое для наследников.

«Меня раздражает, что они все время жалуются. Это не совсем правильно. Я им оставил несколько квартир, землю, дачу. Пожалуйста, пользуйтесь. Я помогаю деньгами. Сейчас буквально попросили, опять помог. Но я же не дойная машина, понимаете?» — высказался продюсер.

Ситуация усугубилась, когда бывшая супруга взяла кредит под залог недвижимости, купленной Пригожиным, из-за чего дети остались без жилья. Несмотря на это, продюсер помогать не намерен.

«Они уже взрослые люди. Это они уже должны меня все содержать, а не я. Что должен был сделать? Я дал образование, дал знания, дал возможности, а мне-то никто ничего не давал», — считает мужчина.

В то время как отношения со старшими детьми остаются напряженными, Пригожин и Валерия с теплотой говорят о внуках. Недавно у певицы родился третий внук — Мирон, которому она с удовольствием уделяет время.

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