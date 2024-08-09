Читал надписи на латышском: Галкин* побывал с сыном в заповеднике Тейчи в Латвии

После отъезда из жаркого Израиля Алла Пугачева с семьей перебралась в Юрмалу. Ее супруг, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), в перерывах между выступлениями, проводит время с детьми. Недавно он посетил заповедник Тейчи с сыном Гарри.

По дороге из Резекне в Юрмалу шоумен поднялся на вышку в заповеднике, чтобы полюбоваться закатом с сыном Гарри. О своем небольшом путешествии юморист рассказал в социальных сетях.

На вышке артист читал надписи на латышком языке — сын, к сожалению, не смог похвастаться такими же навыками и немного расстроился из-за этого. Там же Галкин* встретился с поклонником, который тоже любит эти места. С ним муж Примадонны немного пообщался.

В разговоре с поклонником шоумен пояснил, что постоянно заезжает в это место посмотреть на закат по пути в Юрмалу.

В конце лета 2024 года в СМИ появилась новость о том, что супруг Пугачевой оспаривает статус иноагента в Верховном суде. Также инсайдеры утверждали, что певица вернется с детьми в Россию. По их словам, Гарри и Лиза устали «мотаться по миру без точки опоры», им хочется вернуться домой, где у них есть «свои комнаты и друзья». Певица опровергла подобные слухи, назвав их сказкой и высмеяв федеральные СМИ. Она смонтировала ролик с отсылкой на советскую передачу «В гостях у сказки».

*(признан иноагентом на территории РФ)