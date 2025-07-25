Обматерил и захлопнул дверь: что случилось со звездой фильма «Обитаемый остров» Василием Степановым

Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов обматерил журналистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

39-летний голубоглазый красавчик Василий Степанов запомнился зрителям своей ролью в фильме «Обитаемый остров». Однако после этого у актера начались проблемы — он отказывался от предложений режиссеров, а затем угодил в психоневрологический диспансер. Брат Степанова признавался, что у знаменитости шизофрения.

На днях журналисты узнали об экранизации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» — в картине будет роль Максима Каммерера, однако вместо Степанова его сыграет Юрий Колокольников.

Когда представители прессы пришли к квартире Степанова узнать его мнение о новом актере, тот в агрессивной форме послал их обратно, обматерив и захлопнув дверь.

«Пошли отсюда!» — заявил он.

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