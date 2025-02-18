Обманутая Бьянка судится с известным музыкальным лейблом: одна победа на стороне певицы

Певица Бьянка судится с музыкальным лейблом Koala Music (бывший Sony Music Russia). Команда артистки считает, что компания была замешана в мошенничестве и лишила исполнительницу денег. Подробности выяснил Super.ru.

PR-менеджер Бьянки Максим Черный заявил, что были выявлены недоплаты и полное отсутствие сборов по музыкальным площадкам. Сначала певица пыталась решить проблему мирным путем, но не получилось. Поэтому она пошла в суд. В иске она настаивала, что лейбл обязан вернуть ей деньги, которые были удержаны. И она выиграла это дело.

Однако суд отказался досрочно расторгать договор Бьянки с Koala Music, поэтому она вновь подготовила заявление.

«Бьянка по-прежнему настаивает на расторжении договора, чтобы не допустить повторной потери денежных средств за будущие квартальные периоды. Компания, скорее всего, заинтересована в финансах. Она не хочет терять деньги, расторгая договор с Бьянкой», - заявил Максим Черный.

Ранее Бьянка призналась, что больше не будет сниматься в реалити-шоу. Напомним, что в 2024 году она участвовала в «Звездах в джунглях».