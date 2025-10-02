Обманул фанатов и пожаловался, что его разлюбили украинцы: как прошел первый за 2 года концерт Слепакова*

Артист Семен Слепаков*(признан иноагентом на территории РФ) обманул своих поклонников, продав на концерт в Лондоне вдвое больше билетов. В итоге многие оказались без мест, и им пришлось смотреть выступление стоя. А юморист заработал на своей схеме 50 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Концерт в Лондоне стал для Семена* первым за два года. Начался он с недовольства зрителей. Они рассказали, что многим не хватило мест, так как одни и те же билеты в онлайн-сервисах продавали несколько раз. Во время выступления артист, как отмечает источник, критиковал СВО, высказывался о Дональде Трампе и Джо Байдене, а также жаловался, что к нему перестали приходить украинцы.

Отмечается, что в конце мероприятия Слепаков* дважды спел на бис, хотя его об этом никто не просил, и после покинул сцену. Всего за выступление он заработал около 50 млн рублей. Следующее он планирует провести в Тель-Авиве. Неизвестно, будет ли и там артист продавать билетов больше, чем мест в зале.

Ранее Семена Слепакова* оштрафовали на 60 тысяч рублей.

*Признан иноагентом на территории РФ