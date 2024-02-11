Обман раскрыт: обморок певицы Вики Цыгановой в Кремле оказался спектаклем

В конце декабря певица Вика Цыганова напугала всех на новогоднем концерте в Кремле, рухнув в обморок. Однако она призналась, что сымитировала потерю сознания.

Обморок 60-летней артистки оказался обыкновенным спектаклем. В этом она призналась в разговоре с mk.ru.

Журналисты поинтересовались, как себя чувствует Виктория после инцидента на открытии выставки, посвященной возрождению российской культуры. Ответ удивил представителей СМИ.

«Я не теряла сознание на самом деле. Все было хорошо. И, слава богу, все обошлось. Я и сейчас могу упасть в обморок, если очень нужно. Тема не интересная. Лучше спрашивайте о культуре», — сказала она.

На выставке артистка активно интересовалась выставкой, видеофильмом, который был ее ключевым моментом. На официальной части мероприятия для знаменитости специально вынесли стул. В своей речи она рассказала о любви к Родине, а после отправилась на экскурсию с другими модельерами, дизайнерами и литературоведами.

Напомним, певица упала в обморок после новогоднего представления в Кремле. О произошедшем рассказал муж Цыгановой Вадим Цыганов. По словам мужчины, супругу пригласили в Кремль для того, чтобы она смогла вручить подарки детям из Донбасса, однако в какой-то момент все пошло не по плану.