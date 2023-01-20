Облысела и исхудала: Что происходит с Марией Кончаловской

Мария Кончаловская в очередей раз сразила своих подписчиков наповал.

Эксперименты с внешностью дочка знаменитого режиссера начала делать достаточно давно.

Однажды, девушка уже решилась на короткую стрижку.

Тогда из-за смелых экспериментов Мария могла потерять роль в картине своей воей тёти Екатерины Сергеевны Кончаловской, где через чур вызывающая внешность шла в разрез с образом её персонажа.

Теперь съемки в прошлом, а значит можно обратно возвращаться к поиску себя. Решив подобным образом, Маша сходила в парикмахерскую и вообще подстриглась под ёжик.

Все ахнули, а Кончаловская, оставаясь верной своему оригинальному стилю, заметила, что просто хотела, чтобы в волосах не застревали мысли по дороге в космос.