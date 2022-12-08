Маша Кончаловская отстригла себе всё

Начинающая актриса продолжает искать себя.

То и дело девушка практикует перекрашивания, экстравагантные укладки и вызывающие макияжи.

Стоит признать, что любой образ 23-летней дочери знаменитого режиссёра оказывается её к лицу.

Свои эксперименты девушка снимает на камеру и выкладывает в микроблог.

Недавно Мария решилась на новый опыт, на этот раз – совсем рискованный.

Дело в том, что Кончаловская скоро будет сниматься в картине своей тёти Екатерины Сергеевны Кончаловской, а через чур вызывающая внешность легко может сорвать участие в ленте.

Девушка вышла в прямой эфир, воспользовавшись функцией, доступной в одной из социальных сетей, предупредив, что в ближайшее время её внешность снова сильно изменится.

Через 40 минут Маша выложила фотографию, от которой все поклонники просто ахнули: фиолетовые короткие волосы, вместо длинных каштановых.

Изображение Мария подписала так:

Короче, я отстригла себе все что можно было и нельзя.

Надеемся, перемены по внешности никак не повлияет на дальнейшую карьеру актрисы.