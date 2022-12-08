Маша Кончаловская отстригла себе всё
Начинающая актриса продолжает искать себя.
То и дело девушка практикует перекрашивания, экстравагантные укладки и вызывающие макияжи.
Стоит признать, что любой образ 23-летней дочери знаменитого режиссёра оказывается её к лицу.
Свои эксперименты девушка снимает на камеру и выкладывает в микроблог.
Недавно Мария решилась на новый опыт, на этот раз – совсем рискованный.
Дело в том, что Кончаловская скоро будет сниматься в картине своей тёти Екатерины Сергеевны Кончаловской, а через чур вызывающая внешность легко может сорвать участие в ленте.
Девушка вышла в прямой эфир, воспользовавшись функцией, доступной в одной из социальных сетей, предупредив, что в ближайшее время её внешность снова сильно изменится.
Через 40 минут Маша выложила фотографию, от которой все поклонники просто ахнули: фиолетовые короткие волосы, вместо длинных каштановых.
Изображение Мария подписала так:
- Короче, я отстригла себе все что можно было и нельзя.
Надеемся, перемены по внешности никак не повлияет на дальнейшую карьеру актрисы.