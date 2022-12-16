Облитая помоями Повереннова рассказала, как муж относится к ее откровенным фото

«Слетаются стервятники-комментаторы и начинаются просто пляски на костях. Везде какая-то жуткая злоба, ханжество, жлобство. Стараются побольнее уколоть, позабористее высказаться. Человеческого очень мало», — пожаловалась Повереннова.

Женщина никак не могла прийти в себя и опубликовала еще одно сообщение, но уже с мнением своего мужа Андрея Шаронова. Она поинтересовалась у избранника, как он относится к ее пикантным снимкам.

«Он сказал: «Да, я горжусь! Кстати, скинь мне тоже эти фото. Они мне очень нравятся!» – написала актриса в личном микроблоге.

Дарья добавила, что Андрей остался доволен кадрами, но более откровенные фото он бы не одобрил. «Разумная степень пикантности», – написала звезда.

Ранее мы писали о том, как Дарья Повереннова поддерживает свою красоту и какую процедуру считает самой любимой.