Облитая помоями Повереннова рассказала, как муж относится к ее откровенным фото
Фото: Соцсети Дарьи Поверенновой
50-летняя актриса кино и театра Дарья Повереннова прекрасно выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру в различных ракурсах. Недавно она опубликовала фото в ретро-боди, чем вызвала волну негатива в свой адрес. Подписчики раскритиковали ее в пух и прах. Тогда звезда резко ответила им и даже поинтересовалась мнением мужа.
Пользователи Сети писали, что 50-летней артистке не стоит оголяться в таком возрасте. Многие отметили, что разочарованы в Дарье, а некоторые ее оскорбляли. Звезда не выдержала столько хейта и опубликовала ответ.
Фото: Соцсети Дарьи Поверенновой
«Слетаются стервятники-комментаторы и начинаются просто пляски на костях. Везде какая-то жуткая злоба, ханжество, жлобство. Стараются побольнее уколоть, позабористее высказаться. Человеческого очень мало», — пожаловалась Повереннова.
Женщина никак не могла прийти в себя и опубликовала еще одно сообщение, но уже с мнением своего мужа Андрея Шаронова. Она поинтересовалась у избранника, как он относится к ее пикантным снимкам.
«Он сказал: «Да, я горжусь! Кстати, скинь мне тоже эти фото. Они мне очень нравятся!» – написала актриса в личном микроблоге.
Дарья добавила, что Андрей остался доволен кадрами, но более откровенные фото он бы не одобрил. «Разумная степень пикантности», – написала звезда.
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