Актриса Дарья Повереннова показала свою любимую процедуру по уходу за лицом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @dpoverennova
Актриса рассказала, что предпочитает аппаратной косметологии малоинвазивную процедуру без особой реабилитации, с хорошим эффектом — мезонити. «Считаю, что аккуратная косметология — это верный путь к «старению красиво». И не разделяю убеждения женщин, которые пренебрегают возможностями современной косметологии», — пишет Дарья в своем инстаграм-аккаунте.
В адрес актрисы часто поступали обвинения в пластических операциях. Такими откровенными постами звезда доказывает, что не ложится под нож хирургов, но все-таки предпочитает ухаживать за кожей с помощью профессионалов. Поклонники актрисы разделились на два лагеря, ведь она задала им вопрос, чего придерживаются они: невмешательства или поддерживающих косметологических процедур.
«Невмешательство, активный образ жизни, правильное питание, гимнастика для тела и лица», «Ах вот он, секрет молодости ваш!», «Даже смотреть больно», «Дашенька, может, все женщины хотели бы так выглядеть, но с нашими средствами думаешь, как за квартиру заплатить и что-то чтобы осталось на питание», — комментируют процедуры Поверенновой сторонники естественного старения.
«Я считаю, что все поддерживающие процедуры должны быть, но без фанатизма, все в меру», «Процедуры должны быть однозначно!», «Я тоже за аккуратную косметологию, каждая любящая себя женщина должна следить за собой», «Я тоже считаю, что косметология нам в помощь, от возраста не убежишь», — пишут другие.
Фото: Instagram