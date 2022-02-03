Актриса Дарья Повереннова показала свою любимую процедуру по уходу за лицом

В адрес актрисы часто поступали обвинения в пластических операциях. Такими откровенными постами звезда доказывает, что не ложится под нож хирургов, но все-таки предпочитает ухаживать за кожей с помощью профессионалов. Поклонники актрисы разделились на два лагеря, ведь она задала им вопрос, чего придерживаются они: невмешательства или поддерживающих косметологических процедур.

«Невмешательство, активный образ жизни, правильное питание, гимнастика для тела и лица», «Ах вот он, секрет молодости ваш!», «Даже смотреть больно», «Дашенька, может, все женщины хотели бы так выглядеть, но с нашими средствами думаешь, как за квартиру заплатить и что-то чтобы осталось на питание», — комментируют процедуры Поверенновой сторонники естественного старения.