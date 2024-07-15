«Кто-то перегулял»: Анна Семенович показала лицо и призналась, что страдает от похмелья
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Певица Анна Семенович после скандала с женой своего нового возлюбленного позволила себе расслабиться и выпить несколько бокалов вина. Как призналась артистка, теперь она мучается от похмельного синдрома и отеков лица.
«Кто-то перегулял. У кого-то лютое похмелье. Помираю. Всем алкашам привет», — пожаловалась Семенович в своем блоге.
В этот же день Анна отправилась в салон красоты на татуаж бровей и губ. 46-летняя артистка показала свое лицо после процедуры и заверила, что вскоре макияж станет менее агрессивным.
«Как я выдержала перманентный макияж, я вообще не знаю. Смотрите, какой результат, пока ярковато. Но мы, девочки, знаем, что это все пройдет через 3-4 дня. К отпуску готова», — сказала артистка и рассмеялась.
Ранее Анна Семенович заявила, что счастлива в новых отношениях. Знаменитость долгое время скрывала от публики нового избранника — бизнесмена Дениса, но недавно она решила приоткрыть завесу тайны и вышла с ним в свет.