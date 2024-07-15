«Кто-то перегулял»: Анна Семенович показала лицо и призналась, что страдает от похмелья

Певица Анна Семенович после скандала с женой своего нового возлюбленного позволила себе расслабиться и выпить несколько бокалов вина. Как призналась артистка, теперь она мучается от похмельного синдрома и отеков лица.

«Кто-то перегулял. У кого-то лютое похмелье. Помираю. Всем алкашам привет», — пожаловалась Семенович в своем блоге.

В этот же день Анна отправилась в салон красоты на татуаж бровей и губ. 46-летняя артистка показала свое лицо после процедуры и заверила, что вскоре макияж станет менее агрессивным.

«Как я выдержала перманентный макияж, я вообще не знаю. Смотрите, какой результат, пока ярковато. Но мы, девочки, знаем, что это все пройдет через 3-4 дня. К отпуску готова», — сказала артистка и рассмеялась.