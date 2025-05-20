Певица Лолита Милявская может оказаться в центре скандала из-за неоднозначного высказывания. В одном из своих последних заявлений она, вероятно, затронула Филиппа Киркорова, передает Telegram-канал Звездач.

Выступление исполнительницы перед фанатами попало на видео. На опубликованном в Сети ролике Лолита, без указания имен, заявила, что любые плохие артисты, завернутые в красивую обертку, имеют успех. Однако сделала она это куда более в негативном ключе.

«Любое говно, облаченное в перья и стразы — оно всегда имеет успех», — приводит слова Милявской Telegram-канал.

Авторы публикации предположили, кому может быть адресовано это завуалированное послание. Журналисты считают, что речь идет о Филиппе Киркорове.

Ранее сообщалось, что Милявская похвалила новый образ Глюкозы. Она связала его появление с уходом от продюсера Максима Фадеева.