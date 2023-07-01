Обколотому лицу Успенской уже не помочь: что случилось

Любовь Успенскую все чаще замечают на публике в откровенных нарядах. Поклонники начали думать, что певица зациклились на внешности и пытается всеми способами омолодиться.

Пластический хирург Владимир Плахотин прокомментировал внешность Успенской. По его словам, для преображения звезда пользовалась

височным лифтингом, блефаропластикой верхних и нижних век, а также делала подтяжку лица. Кроме того, Успенская пробовала уколы красоты в зоне скул, губ, подбородка и нижней челюсти.

Плахотин отметил, что все вмешательства во внешность Успенской не имеют смысла. Певице уже не помогут операции, возраст все равно выдает знаменитость.

«Никто не замечает, что походка, запах, голос стареют. Чтобы движения были молодыми, надо быть в физической форме», — пояснил врач.

Медик посоветовал заниматься плаванием, кататься на велосипеде, бегать. Что касается косметических процедур, то можно снять отек с лица, восстановив лимфодренаж.

Ранее мы писали, что у дочери Любови Успенской едва не выпала грудь из платья прямо на сцене.