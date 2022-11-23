Обхватила губами: Юлия Ковальчук показала, как развлекается с красавцем-телеведущим

Ковальчук примерила элегантное нежно-розовое платье с открытыми плечами. Рядом с ней был Вячеслав, который тоже безупречно выглядел. Поклонники заметили, как коллегам было весело вместе. В один момент певица потянулась за оладьями и обхватила выпечку губами.

«Кто-то работает, а кто-то ест», – говорит на кадрах телеведущий.

Пользователи Сети отметили, что молодые люди прекрасно смотрятся вместе. Многие поинтересовались, где в этот вечер был законный супруг исполнительницы. В последнее время ходят слухи, что у влюбленных не все так гладко. СМИ даже писали, что пара готовится к разводу.

Недавно Алексей признался, что заглядывался на других женщин. Мужчина отметил, что каждый сам устанавливает критерии измены.