Обхватила губами: Юлия Ковальчук показала, как развлекается с красавцем-телеведущим
Сердце певицы Юлии Ковальчук давно занято Алексеем Чумаковым. Но блондинка не упускает возможность хорошо провести время с другими мужчинами. Недавно она поработала в паре с телеведущим, от которого не отходила ни на шаг.
Бывшая солистка группы «Блестящие» провела минувший вечер с Вячеславом Манучаровым. Знаменитости были ведущими модной премии. Юлия опубликовала в соцсетях ролик с мероприятия. На кадрах она позирует рядом с партнером и балует себя вкусными блюдами.
«Один прекрасный рабочий вечер. Вот вам немножко закулисья вчерашней премии «Самая Стильная 2022», – подписала ролик артистка.
Соцсети Юлии Ковальчук
Ковальчук примерила элегантное нежно-розовое платье с открытыми плечами. Рядом с ней был Вячеслав, который тоже безупречно выглядел. Поклонники заметили, как коллегам было весело вместе. В один момент певица потянулась за оладьями и обхватила выпечку губами.
«Кто-то работает, а кто-то ест», – говорит на кадрах телеведущий.
Пользователи Сети отметили, что молодые люди прекрасно смотрятся вместе. Многие поинтересовались, где в этот вечер был законный супруг исполнительницы. В последнее время ходят слухи, что у влюбленных не все так гладко. СМИ даже писали, что пара готовится к разводу.
Недавно Алексей признался, что заглядывался на других женщин. Мужчина отметил, что каждый сам устанавливает критерии измены.