«Обиженные люди»: Natan вступился за Блиновскую после вынесенного приговора в пять лет

Рэпер Natan заступился за Елену Блиновскую, приговоренную к 5 годам заключения. Об этом стало известно из соцсетей.

Natan, закрутивший роман с блогершей Валерией Чекалиной, неожиданно выступил в защиту другой продавщицы марафонов — Елены Блиновской. Так, после оглашения приговора суда, который назначил ей наказание в виде пяи лет лишения свободы, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот с новостью, под которой одна из пользовательниц оставила восторженный комментарий.

«15 [лет, - прим. ред], не меньше. Мы платим за все, все забрать. Лучшая новость», — написала женщина.

Однако рэпер не согласился с ней, вступившись за Блиновскую.

«Блиновскую все-таки посадили, на 5 лет. Удивляют такие комментарии. Неужели есть настолько обиженные люди?» — задался вопросом он.

Ранее мы писали о том, с кем останутся дети осужденной Елены Блиновской.