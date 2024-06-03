«Обижается»: Прохор Шаляпин накинулся на Яну Чурикову за слова о певице Терлеевой

Певец Прохор Шаляпин осудил телеведущую Яну Чурикову за ее слова о Елене Терлеевой. Исполнитель признался, что много лет дружит с коллегой. Он решил встать на ее сторону в конфликте между двумя женщинами.

Звезда пообщался с Данилом Доэрти в эфире YouTube-канала «Архив» и рассказал, что романтических отношений между ним и Еленой никогда не было. Объятия и поцелуи он назвал баловством, но порассуждал о возможном романе и даже отметил, что у них были бы очень красивые дети.

Участники «Фабрики звезд» общаются до сих пор и обсуждают различные темы. Так, Прохор решил высказаться по поводу конфликта Терлеевой с ведущей Чуриковой.

«Я буду Терлееву просто хвалить, потому что я ее обожаю. Да, она немножечко с характером, но талантливые люди, они все неуправляемые», — признался певец.

Шаляпин убежден, что Яна должна была принести извинения за свои слова. Он заявил, что данная тема стала болезненной для Елены, и она ее тяжело переживает.

«Она легко могла бы стать на сегодняшний день Ларисой Долиной, ничуть не хуже. Лена по своей природе абсолютно честный и добрый человек, поэтому иногда обижается на какие-то вещи, на которые я бы не обратил внимания», — высказался о подруге Прохор.

Напомним, что в одном из недавних выпусков своего шоу Яна Чурикова назвала Терлееву «одной из самых больших личных трагедий «Фабрики звезд — 2». Ведущая пояснила, что считает Елену талантливой певицей, которая не смогла построить успешную карьеру. Певицу обидели эти слова, и она ответила Чуриковой.

«Очень жаль, что в погоне за мелкими меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы», — прокомментировала ее слова Терлеева в соцсетях.

Елена отметила, что она – артист, у которого есть талант, голос и поклонники. А у каждого человека свое понимание фразы «большая звезда».