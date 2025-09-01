Обиды остались позади: Лера Кудрявцева воссоединилась с мужем после обвинений в алкоголизме

1 сентября дочь Леры Кудрявцевой Маша пошла в первый класс. Телеведущая отвела наследницу на торжественную линейку вместе со своим мужем Игорем Макаровым после проблем в отношениях.

Лера опубликовала в соцсети снимок, на котором стоит вместе с мужем и дочкой. Для похода на линейку телеведущая надела голубую блузу с галстуком и серую юбку необычного фасона. Игорь выбрал рубашку в клеточку и темно-синие джинсы. Машу родители нарядили в плиссированную юбку, блузку, бомбер и галстук в полоску.

«Мы первоклашки. С днем знаний всех», — написала Кудрявцева.

Мария пошла учиться в одну из элитных гимназий Москвы. На линейке присутствовали и другие звезды: Дмитрий Маликов, Юлия Барановская, Мот, Лаура Джугелия, чьи дети также ходят в эту школу.

Недавно Лера Кудрявцева снова оказалась в центре внимания общественности: она призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью супруга. В ответ Игорь Макаров нецензурно обругал жену, призвав ее замолчать, и обратился к хейтерам, назвав их «убогими». В светских кругах начали вновь обсуждать скорый развод пары. Однако мама хоккеиста отметила, что супруги не собираются расставаться.