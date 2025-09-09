«Обидно за себя»: Митя Фомин жалеет, что не стал отцом

51-летний певец Митя Фомин жалеет, что не стал отцом. Задуматься о семье его заставило шоу «Выживалити. Наследники», где музыкант выступал ведущим и наставником детей знаменитостей.

После проекта Фомин вернулся «растревоженный». Глядя на наследников звезд, певец осознал, что эти дети могли быть его.

«Я понял, когда они могли появиться, что я в жизни сделал не так и какие упустил шансы. Вдруг у меня вышел какой-то файл моих ошибок, понимание, что так уже не будет… И мне в какой-то момент стало очень обидно за себя, потому что вот так распределилась жизнь», - откровенничал певец в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

По возвращении с проекта Фомин занял свое сердце собакой. Он не скрывает, что животное его «немножко отвлекает».

«А вообще я понимаю, какие потерял возможности и богатство наблюдать за своими детьми», - пришел к выводу артист.

Фомин рассуждает: для появления ребенка нужна полноценная семья. Он считает, что повезло тем, у кого так. При этом он призвал уважительно относиться к другим, у кого это не получилось «по каким-то причинам».

Ранее Фомин говорил, что думает об усыновлении.