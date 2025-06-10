Митя Фомин решился на важный шаг: задумался об усыновлении ребенка

51-летний певец Митя Фомин ни разу не был женат и не имеет детей. Однако артист задумывается о наследниках и даже готов решиться на усыновление.

Исполнитель хита «Все будет хорошо» признался, что периодически думает об усыновлении. Но Фомин готов взять только младенца — по его мнению, детей нужно воспитывать с самого рождения.

«Столько несчастных, обездоленных детей, которые нуждаются в семье. Важно желание ребенка обрести семью, и чтобы вы знали, что никогда не пожалеете о таком решении», — заявил артист в разговоре с НСН.

Митя рассказал, что преклоняется перед людьми, которые берут детей из приюта в свои семьи. Певец назвал решившихся на усыновление несгибаемыми и смелыми.

Помимо этого, Фомин порассуждал о стимуляции рождаемости в стране. Он не считает, что материнского капитала для этого мало и нужно принимать еще какие-либо меры.

Ранее Митя Фомин вспомнил, как выступил на концерте, посвященном хитам 80-х и 90-х, пьяным в грязной одежде.