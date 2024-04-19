«Обидно»: Саша Бортич отреагировала на обвинения в бесталанности

Российская актриса Саша Бортич ответила хейтерам, обвиняющим ее в бесталанности. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На днях знаменитость поучаствовала в подкасте Kuji Podcast, где пообщалась с ведущими на тему театра, музыки и любимых сериалов. Артистка призналась, что после выхода видео ее очень расстроили комментарии, в которых пользователи всячески критиковали ее.

«[Комментарии] не задели — на это давно уже иммунитет. Просто именно обидно. Думаю, это потому, что на записи была действительно теплая атмосфера, я смогла расслабиться, побыть собой. (...) И вот после такого открыть комментарии и увидеть, что я конченая, бесталанная, тупая, неинтересная, — ну как минимум странно», — заявила Бортич.

Актриса уточнила, что каждый имеет право на свое мнение, но, по ее словам, реакция пользователей больше напоминает «тупую ненависть».

Ранее Саша Бортич рассказала, что регулярно плачет из-за психотерапии.