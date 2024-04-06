Актриса Саша Бортич призналась, что регулярно плачет из-за психотерапии. Об этом она рассказал в своих соцсетях.

Звезда фильмов «Холоп» и «Я худею» Саша Бортич сообщила, что проходит терапию с психологом. О результатах она рассказала своим подписчикам.

«Высматриваю легкость, которая должна приходить после слез на психотерапии. Пока только слезы», — написала она.

Напомним, Саша Бортич родилась в 1994 году в Беларуси. Будущая актриса не смогла поступить в театральный институт и некоторое время работала официанткой. Однако уже в 2014 году она получила главную роль в психологической драме «Как меня зовут». После этого актриса снялась в десятках российских картин и завоевала любовь публики.

Ранее мы писали о том, что Александра Бортич припомнила освобожденному Кологривому недавнюю обиду после того, как он раскритиковал актеров, которые снимаются в кино без диплома театрального ВУЗа.