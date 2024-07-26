«Не хочу слушать твой монолог, неинтересно»: Ирина Салтыкова публично унизила Викторию Боню в ее же шоу

У блогера Виктории Бони случился скандал на шоу «Злые языки». Гостем очередного выпуска стала певица Ирина Салтыкова – артистка внезапно стала унижать ведущую.

Боня интересовалась, считает ли исполнительница себя воспитанной и интеллигентной.

«Относительно. Где нужно, я буду именно такой… Я была в компании самых высоких людей и, конечно, мы там вели себя прилично», - сказала певица.

В какой-то момент Салтыкова обратилась к Боне со словами: «Что ты лезешь, куда тебе не надо?»

Боня отметила, что гостья начинает скандалить и призналась, что не занимается провокацией.

«Я тебе не хамила, не грубила. Мне не 15 лет, чтобы со мной так разговаривать. Я с уважением. Ты видела, подошла, поздоровалась с тобой», - говорила Виктория в шоу «Злые языки».

В ответ Салтыкова заявила: «Я не хочу слушать твой монолог, мне неинтересно».

Также певица попросила не задавать дополнительных вопросов.

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