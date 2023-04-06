«Обидно»: недавно родившая Ольга Орлова получила материнский капитал, но осталась им недовольна

6 февраля в жизни Ольги Орловой произошло важное событие: она вновь стала мамой. Телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Теперь знаменитость регулярно рассказывает об уходе за ребенком и делится своим опытом в воспитании. Совсем недавно подписчики поинтересовались у Ольги, получила ли она положенные выплаты после рождения дочери. К слову, ответ Орловой не заставил себя ждать.

Телеведущая сообщила: материнский капитал ей пришел почти сразу же. Однако Ольга была разочарована суммой, которая поступила на ее счет. Знаменитость поспешила обосновать свое недовольство.

«Обидно, что пришел как за первого ребенка. Артема не посчитали, так как материнский капитал стали давать гораздо позже его рождения. Мне кажется, несправедливо не считать "старых детей" — действующими», — пояснила Орлова.

К слову, телеведущая охотно рассказывает о себе и своей работе, а вот личную жизнь она тщательно скрывает от посторонних глаз. Известно, что ее избранник — влиятельный мужчина, бизнесмен, но он довольно редко появляется в социальной сети Ольги. Именно поэтому недавно знаменитость получила в очередной раз вопрос об отношениях с возлюбленным, на который ей пришлось дать ответ. Высказывание Орловой о браке с бизнесменом читайте здесь.

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