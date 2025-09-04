«Обидно ли мне?»: Плющенко прокомментировал резкое заявление Тарасовой в адрес Рудковской

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на жесткую критику, с которой ранее выступила заслуженный тренер Татьяна Тарасова в адрес его жены Яны Рудковской. Спортсмен заявил, что не придает значения подобным высказываниям и полностью сосредоточен на собственной жизни и проектах. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Абзац».

«Да вы знаете, я даже не читаю комментарии. Не хочется обращать внимание. Обидно ли мне? Нет, конечно. Повторюсь, я не обращаю ни на кого внимания. У меня своя жизнь. Мне есть чем заниматься, так как у меня прекрасная жизнь. У нас все хорошо с Яной, все блестяще», – заверил спортсмен.

Евгений отметил, что они с супругой работают и готовят шоу, строят арену. Он добавил, что у них «все прекрасно».

Напомним, что в интервью Татьяна Тарасова заявила, что «Плющенко работает лучше, чем Рудковская пишет», и добавила, что «супруга фигуриста испортит ему жизнь».

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская накинулась на Этери Тутберидзе.