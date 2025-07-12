«Обидно, когда есть деньги, а ты — сумасшедшая»: Прохор Шаляпин высказался об Ирине Аллегровой

Прохор Шаляпин ответил на слухи о романе с Ириной Аллегровой. В эфире нового выпуска YouTube-шоу «Сплетни» Карины Мурашкиной певец признался, что раньше был близок с артисткой, и публично обратился ней, пожелав «не сойти с ума, как у нас пол эстрады».

Артист познакомился с Ириной Аллегровой на заре своей карьеры, во времена участия в «Фабрике звезд», они выступали на сцене дуэтом. Ведущая YouTube-шоу отметила, что исполнительница хита «Угонщица» оказала огромное влияние на формирование личности Прохора Шаляпина. Певец признался, что долгое время был в теплых отношениях с коллегой.

«В жизни она очень приятный человек, очень теплая женщина. Мы какое-то время дружили. Она жила на даче, и просто как-то так получилось», — заявил Прохор Шаляпин.

На прямой вопрос о том, был ли между ними романтические отношения, финалист «Фабрики звезд-6» ответил однозначно: «Да не было у нас никакого романа! Это давно наше прошлое». При этом Прохор Шаляпин не стал скрывать, что по-прежнему хорошо относится к артистке, и пожелал ей не терять рассудок, как многие ее коллеги из мира шоу-бизнеса.

«Она нормальная женщина в жизни, хорошая. Поэтому я передаю привет и хочу пожелать здоровья и физического, и ментального, чтобы не посходили с ума, как у нас пол эстрады. Обидно, когда есть деньги, квартира, а ты — сумасшедшая. Всем здоровья», — заключил певец.

Ранее Прохор Шаляпин высказался об отношениях с женщинами: «У меня каждый день новый роман».