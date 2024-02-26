«Никто такого не ожидал»: блогер Лерчек избавляется от дома за 125 млн рублей, в котором проходили обыски

Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, продает дом стоимостью 125 миллионов рублей. Она отметила, что теперь с ним у нее связано слишком много плохих воспоминаний. Напомним, что именно в этой недвижимости проходили обыски.

Звезда социальных сетей рассказала, что больше не хочет жить с семьей в элитном коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске после событий весны 2023 года. Тогда ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. В результате обысков в таунхаусе были найдены слитки золота, предметы роскоши, а также несколько паспортов. Теперь же, когда супругам Чекалиным удалось вернуться к прежней жизни, они намерены переехать.

По словам Лерчека, они собираются жить в арендованном доме, который находится ближе к школе детей. Там они будут, пока не завершится строительство особняка в коттеджном поселке «Агаларов Эстейт». По предварительным данным, его стоимость около миллиарда рублей.

«Никто такого не ожидал. Было принято решение переехать в арендованное пространство. <…> Грубо говоря, я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается», - поделилась блогер на YouTube-канале FAMETIME TV.

Ранее появилась информация, что Лерчек собирается зарегистрировать свой псевдоним в Роспатенте.