Обиделся, когда не узнали: что заставило Александра Васильева кричать в аэропорту Казани и проклинать досмотрщицу

Историк моды Александр Васильев объяснил скандал в аэропорту Казани. Напомним, он перешел на крик, когда сотрудники воздушной гавани запретили проносить на борт льняное масло.

Васильев сообщил, что масло было подарено поклонницей. Но больше всего звезду возмутило, что в нем не узнали знаменитой личности.

«Когда я сказал: «Ну вы же знаете, кто я», она ответила, что понятия не имеет. Конечно, я обиделся», - сообщил Васильев, предположив, что плохо выглядел в тот день.

Нервы сдали еще и потому, что вылет был ранним – в семь утра.

Ведущий отметил, что планировал заправить льняным маслом салат. Но запрет взять бутылочку с жидкостью в самолет расстроил Васильева.

Напомним, инцидент произошел, когда Васильев летел в Москву с показа мод в Татарстане. Досмотрщица попросила достать масло из сумки, так как по правилам перевозить жидкости в ручной клади нельзя. Васильев в ответ высказал проклятья, оставил масло и ушел. Сотрудница аэропорта выбросила бутылочку в мусорное ведро.