«Обид выше крыши»: Анастасия Костенко заговорила о разводе

Модель Анастасия Костенко заговорила о разводе и пожелала мудрости матерям. Знаменитость обратилась к мужчинам в День отца в соцсети.

В личном блоге модель заявила о значимости отца в жизни детей. По мнению Анастасии, мужчина влияет на творческие способности девочек и формирование маскулинности мальчиков. Костенко отметила, что не всегда взрослые могут сохранить семью, но в случае расставания женщине нужно проявить мудрость и не запрещать мужчине видеться с детьми.

«Если дети остались жить с мамой, то здесь уже нужно быть ей мудрой и смекалистой, чтобы помочь ребенку сформировать крепкие и надежные отношения с отцом. Понимаю, очень сложно, особенно когда обид выше крыши, но приоритет должен держаться на счастье ребенка в будущем», — высказалась знаменитость.

Напомним, что Костенко более 6 лет замужем за Дмитрием Тарасовым. За время брака они стали многодетными родителями.

Ранее модель Анастасия Костенко и ее восьмимесячный сын попали в госпиталь с бронхитом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 41-летняя певица Анна Седокова ответила на обвинения хейтеров после развода.