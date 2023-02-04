Обгонит Волочкову: Регина Тодоренко нежится за 150 тысяч рублей в сутки на Мальдивах
Регина Тодоренко тратит по 150 тысяч в сутки на Мальдивах.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Телеведущая Регина Тодоренко решила поехать на Мальдивские острова, как ранее сделала Анастасия Волочкова. Остановившись на вилле за 150 тысяч рублей в сутки, заезда ни в чем себе не отказывает.
Однако в райское место артистка не взяла мужа. Отпуск она разделила с двумя детьми.
Тодоренко призналась, что на хороший отдых готова тратиться сполна. Тем более Мальдивы — первая ее любовь со времен съемок телепередачи «Орел и решка».
Также Тодоренко добавила, что дети помогают ей отключиться от забот. Признаваясь, что счастлива быть мамой, телеведущая планирует 90 процентов проектов посвятить детям.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко столкнулась с психологическими проблемами из-за сына.