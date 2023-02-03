«Очень сложно»: Регина Тодоренко столкнулась с психологическими проблемами из-за сына

Недавно телеведущая Регина Тодоренко родила своего второго ребенка.

Мальчика назвали Мирославом, видимо, в надежде на спокойный характер.

Не удивительно, ведь первый сын Миша приносит измождённой матери немало хлопот.

Недавно тридцатидвухлетняя Регина вложила в Сеть видео, на котором трехлетний озорник буквально бьется в истерике.

На кадрах хорошо видно, что мальчик не просто капризничает, или просто хочет обратить на себя внимание, а изо-всех сил старается довести звёздную маму до белого каления.

Михаил в судорогах лежит рядом с Региной и, рыдая, как заведённый повторяет слово «папа».

Все попытки Тодоренко как-нибудь успокоить и приголубить сына явно абсолютно тщетны.

Как говорит сама телеведущая, в такие моменты, она никогда не пытается ругать или перекрикивать ребенка, а просто терпеливо ждёт, когда сын успокоится.

«Психологически бывает очень сложно, но я просто оставляю ребенка в покое. И не мешаю выплескивать эмоции. Жду!» - делится своим непростым опытом мать двоих детей.

К слову, сам отдых на островах певице пришлось организовать только ради сына, так как он требовал от мамы встречу с подружкой из США.

Отказать старшему ребенку звезда не смогла, поэтому и устроила незапланированный отпуск с детьми.