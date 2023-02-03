«Очень сложно»: Регина Тодоренко столкнулась с психологическими проблемами из-за сына
Недавно телеведущая Регина Тодоренко родила своего второго ребенка.
Мальчика назвали Мирославом, видимо, в надежде на спокойный характер.
Не удивительно, ведь первый сын Миша приносит измождённой матери немало хлопот.
Недавно тридцатидвухлетняя Регина вложила в Сеть видео, на котором трехлетний озорник буквально бьется в истерике.
На кадрах хорошо видно, что мальчик не просто капризничает, или просто хочет обратить на себя внимание, а изо-всех сил старается довести звёздную маму до белого каления.
Михаил в судорогах лежит рядом с Региной и, рыдая, как заведённый повторяет слово «папа».
Все попытки Тодоренко как-нибудь успокоить и приголубить сына явно абсолютно тщетны.
Как говорит сама телеведущая, в такие моменты, она никогда не пытается ругать или перекрикивать ребенка, а просто терпеливо ждёт, когда сын успокоится.
«Психологически бывает очень сложно, но я просто оставляю ребенка в покое. И не мешаю выплескивать эмоции. Жду!» - делится своим непростым опытом мать двоих детей.
К слову, сам отдых на островах певице пришлось организовать только ради сына, так как он требовал от мамы встречу с подружкой из США.
Отказать старшему ребенку звезда не смогла, поэтому и устроила незапланированный отпуск с детьми.