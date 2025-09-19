«Обезьяна с гранатой»: для 11-летней дочери Тимати наняли психолога

Мать рэпера Тимати рассказала, что его 11-летняя дочь Алиса начала работать с психологом. Симона поделилась подробностями из жизни наследницы в соцсетях.

Она показала отрывок из видео, на котором девочка танцует на занятии со специалистом.

«Подросток в семье — «обезьяна с гранатой», никогда не знаешь, когда взорвется. Это бесконечные эмоциональные качели, а у меня отвратительный вестибулярный аппарат...Я человек очень терпеливый, но с возрастом нервная система истощается, поэтому необходима помощь профессионала», – поделилась бабушка.

По словам Симоны, они нашли своего психолога, который устроил всех.

Напомним, что Алиса привыкла обращаться к бабушке по имени. Симона объясняла, что это рэпер не разрешает дочери называть ее бабушкой.

