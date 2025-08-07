Обеспеченная женщина: выяснилось, кто платит за роскошную жизнь Леонтьева в США

Стало известно, что супруга Людмила Исакович обеспечивает роскошную жизнь певца Валерия Леонтьева в США. Женщина позволяет ему выступать в исключительных случаях.

Об этом пишет Life.ru.

По информации источника, Исакович приносит значительную часть дохода. Некоторое время назад на их вилле в Майами была зарегистрирована компания MUZA MARIN INC. Сейчас бизнесы переименовали, одна из фирм занимается предоставлением гостиничных услуг, другая – это груминг-салон для собак.

Бизнес находится в Корал-Гейбс, ориентирован на обеспеченных граждан США. Услуги по уходу за питомцами достигают иногда нескольких тысяч долларов. Клиентами являются в том числе звезды.

У семьи Леонтьева есть недвижимость не только в США, но и в России, дорогие автомобили.

Ранее сообщалось, что их вилла в Майами стоит $11 млн. В особняке есть лифт, тренажерный зал, шесть спален.