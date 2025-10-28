«Обещали адекватных красивых претенденток»: 31-летний участник «Давай поженимся!» раскрыл изнанку передачи
31-летний тренер из Екатеринбурга рассказал, что стал участником шоу «Давай поженимся!». Втайне от него на передачу пригласили бывшую жену – женщина закатила истерику при ведущей Ларисе Гузеевой.
Мужчина рассказал, что редакторы программы «обещали адекватных красивых претенденток». Заодно у участника просили компромат на бывшую жену. Мужчина запретил говорить о ней плохо и признался – в программе «хотели громкий скандал устроить».
На съемках во время флирта участников в студию ворвалась бывшая супруга тренера. Девушки испугались ее поведения, поделился мужчина в разговоре с E1.RU.
«Когда они начали готовить подарки в виде медленных танцев, то выбежала бывшая жена и закатила истерику при Ларисе Гузеевой. Зал и ведущие были в шоке», - сообщил тренер.
Екатеринбуржец не стал высказывать редакторам свое недовольство. Он подтвердил, что претендентки действительно оказались адекватными. Героини написали ему после программы и поблагодарили, но признались, что присутствие бывшей их напугало.
