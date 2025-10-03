23-летний сын Михаила Круга Александр женился на участнице «Давай поженимся!»

Певец Александр Круг, наследник шансонье Михаила Круга, женился. Торжество состоялось еще 1 августа, но фото со свадьбы 23-летний артист решил поделиться только спустя два месяца.

Свою возлюбленную Александр встретил на шоу «Давай поженимся!». Сначала поклонники восприняли участие певца в проекте как пиар, но ему действительно удалось там познакомиться с девушкой, с которой он захотел создать семью.

В начале лета Круг сделал избраннице предложение руки и сердца, и она ответила согласием. Правда, пара решила не торопиться со свадьбой. Александр пояснял, что праздник состоится в 2026 году. По какой причине артист передумал – пока неизвестно, но в ЗАГС невесту он отвел уже в августе.

«Любите друг друга! Влюбляйтесь и делайте сумасшедшие поступки ради вашей второй половинки. Теперь наша семья начинается. Начинается род Кругов! И начинается он именно с нас», - поделился Александр.

Артист также добавил, что его супруга Ульяна взяла его фамилию и тоже стала Круг.

Ранее сын Михаила Круга Александр объяснил, как стал артистом.