Обещала подумать об этом: супруг Ксении Бородиной сделал телеведущей новое предложение

Супруг Ксении Бородиной предлагает телеведущей отправить старшую дочь Марию учиться в Европу. Об этом пишет Telegram-канал «Свита короля».

Как рассказал один из знакомых семьи, у дочерей Бородиной по-разному складываются отношения с ее избранником. Если младшую наследницу, Теону, Николай Сердюков смог «подкупить» дорогими подарками, то со старшей не все так просто.

«Теоне можно купить десяток Labubu, после чего она будет считать тебя лучшим другом. Маруся не ведется на подарки и сюрпризы. А еще дает матери советы, старается опустить ее на землю. В общем, сложно с ней», — поделился инсайдер.

По его словам, супруг Ксении думает о том, чтобы отправить Марию «в какой-то частный колледж в Европе». Бородина пока не соглашается с идеей мужа. Однако телеведущая пообещала Николаю подумать об этом.

