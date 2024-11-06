«Обещала подарить внучке Клавдии»: Алла Пугачева распродает бриллианты из-за нехватки денег

Певица Алла Пугачева после конфуза с вывозом антиквариата хочет продать свою коллекцию бриллиантов. Украшения она изначально хотела подарить внучке Клавдии, которую родила Кристина Орбакайте. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что не так давно артистка и ее муж-иноагент попытались вывезти из России картины и другие экспонаты, которые хранились в их доме в Грязи. Потом СМИ выяснили, что они не имели почти никакой ценности, а полотна являются подделками.

Так как Пугачевой нужны деньги, она намерена продать свою коллекцию украшений. Об этом сообщил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Я слышал, что Пугачева с Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) пытаются вывезти ценности, поскольку у них большие проблемы с деньгами», – заявил он.

По словам Сергея, ранее юморист зарабатывал по 9-10 млн рублей за корпоратив, а также получал зарплату на шоу и деньги за рекламу. Но сейчас он нуждается в финансах, поскольку собирает лишь «крошечные европейские залы».

Дворцов напомнил, что супругам нужно платить за обслуживание пустого замка в Грязи, а это стоит по миллиону рублей в месяц. Там сейчас работают сотрудники охраны и садовник. Кроме того, у них есть три квартиры.

«Я слышал, что, помимо антиквариата, Пугачева решила продать и свою коллекцию бриллиантов, которую она еще много лет назад обещала подарить внучке Клавдии – дочери Кристины Орбакайте. Жить-то на что-то надо. У Аллы большая коллекция сапфиров и бриллиантов. По крайней мере тут уж точно нет подделок», – добавил продюсер.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева отреагировала на слухи о своей семье.

*признан иноагентом на территории РФ