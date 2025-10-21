«Обесценили все награды»: в Сети возмутились присвоением Егору Криду звания заслуженного артиста Башкортостана

Рэпера Егора Крида высмеяли в Сети после того, как ему присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана. Пользователи уверены, что артист не заслужил эту награду.

20 октября Егор выступил в Уфе с большим концертом. Но в республику он приехал не только ради встречи с фанатами, но и для знакомства с главой региона. В торжественной обстановке Криду вручили медаль и дали звание заслуженного артиста Башкортостана за «большой вклад в развитие культуры и искусства».

«Огромное спасибо Главе Республики Радию Фаритовичу Хабирову и Премьер-министру Андрею Геннадьевичу Назарову за теплый прием и гостеприимство. Рад знакомству и до новых встреч!» - написал артист в личном блоге.

Однако многие пользователи не порадовались за Егора, а стали писать негативные комментарии. Людей возмутило то, что награду дали певцу, который не исполняет песни на башкирском языке.

«Теперь давай песню на башкирском», «За что и чем заслуженная? Обесценили все награды и звания, раздавая кому попало!», «На башкирском умеешь петь хотя бы?», «Я извиняюсь, конечно, но за что ему дали заслуженного артиста? Что он такого сделал-то, что заслуженный артист?», «За какие заслуги, что он несет молодежи?» - засмущаются пользователи.

