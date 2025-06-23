«Обесценил звание народного артиста России»: Бородин возмутился поведением Киркорова и Бузовой на концерте Билана

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певец Филипп Киркоров обесценил звание народного артиста России. Виталия Николаевича возмутило поведение исполнителя хита «Единственная моя» на концерте Димы Билана в Москве.

В Сети распространились кадры с шоу победителя Евровидения, на которых Киркоров заигрывал с телеведущей Ольгой Бузовой. Артистка облизывала палец, а затем прислоняла его к губам Филиппа. Также очевидцы запечатлели поцелуй звезд. Узнав о том, что происходило на концерте, глава ФПБК пришел в недоумение. По его мнению, народной артист России не должен вести себя подобным образом.

«Посмотрите на эту грязь, фрик Бузова кормит народного артиста России Киркорова слюнями. Киркоров обесценил полностью звание народного артиста России», - отметил Бородин в личном Telegram-канале.

Виталий Николаевич поделился, что Киркоров продемонстрировал свое неуважение к детям, к обществу в целом. Он считает, что за такие публичные действия необходимо лишать артистов званий.

Ранее Яна Рудковская прокомментировала поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой.