«Объективно наша сторона права»: аудио адвоката Успенской с вымогательствами попало в Сеть

Опубликовано аудио адвоката Успенской с вымогательством денег у Лауры Джугелии. Запись оказалась в распоряжении StarHit.

Накануне Любовь Успенская попала в очередной скандал — она дала интервью журналистке Лауре Джугелии, однако девушка отказалась выпускать материал в исходном виде без редактуры. Тогда певица пригрозила судебными разборками и потребовала компенсировать ее выезд на запись финансово.

Журналисты опубликовали аудиосообщение якобы от Елены Сениной, адвоката Успенской. В нем она призывает Джугелию не обижаться на певицу и все же выплатить компенсацию.

«Со своей стороны, понятно, что объективно наша сторона права — не в плане выражения своих мыслей и эмоций, а в плане того, что нас подвели. Вот мое мнение: нужно предложить компенсацию согласно времени, потраченному артисткой. И я бы попросила, конечно, — пусть в разы меньше, но я тоже выполняла работу, занимала свое время, — какую-то компенсацию и для себя», — передает слова адвоката StarHit.

Ранее мы писали о том, что рассмотрение иска Киркорова к Успенской отложили из-за истребования доказательств.