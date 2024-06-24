Рассмотрение иска Киркорова к Успенской отложили из-за истребования доказательств. Об этом стало известно «Страстям».

24 июня в Замоскворецком районном суде должно было состояться заседание по иску Филиппа Киркорова к Любови Успенской. Напомним, певец подал в суд на коллегу после ее заявления о «женоненавистничестве» поп-короля.

Однако полноценное заседание не состоялось — суд затребовал предоставить стороны доказательства. Новое заседание по иску назначено на 16 июля.

Отметим, что у Любови Успенской тоже есть претензии к Филиппу Киркорову. Певица подала в суд на музыканта из-за его высказываний о ней как о «попрошайке». По мнению Успенской, это высказывание унизило ее честь и достоинство — теперь с певца она требует взыскать 10 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что МУЗ-ТВ удалил интервью Филиппа Киркорова, из-за которого Любовь Успенская подала на него в суд.