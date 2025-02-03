Объединение православных женщин требует отменить концерт блогера Лизогуба. Об этом сообщает Ura.ru.

Курганское отделение общественной организации «Союз православных женщин» потребовало отменить выступление группы «ЦУ Е ФА», лидером которой является блогер Женя Лизогуб.

Общественники указывают на то, что блогер подозревался в связях с несовершеннолетними девочками. По данным православных активистов, Лизогуб неоднократно рассказывал в шоу об интимных связях.

«Как писали в СМИ, Лизогубенко встречался с девушками младше 16 лет. Причем не стеснялся обсуждать детали своей интимной жизни на разных шоу. В одном из видео со своей несовершеннолетней подругой молодой человек признался, что у него „триггер“ на детей в купальниках», — сказано в обращении.

Напомним, концерт блогера запланирован на 14 февраля.

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