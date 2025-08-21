«Обе прекрасные»: Любовь Толкалина показала повзрослевшую дочь от Кончаловского

«Калининград! Тихая роскошь уникального города, авангард и молодежный вайб моего любимого фестиваля короткого метра. Потрясающая программа в этом году, а какое жюри!», — написала 47-летняя актриса в личном блоге.

В комментариях подписчики восхитились красотой дочери Любови.

«Здесь хейта не будет, обе прекрасные. Загляденье»; «Очень красивая дочь»; «Дочь красивая», — написали они.

Отец Марии Михалковой-Кончаловской — режиссер Егор Кончаловский. Толкалина жила с ним в неофициальном браке более 10 лет. Актриса ни разу не была замужем.

Ранее Егор Кончаловский признался, что ему было тяжело в отношениях с Толкалиной из-за ее сложного характера.