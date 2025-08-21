НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 августа 2025, 19:56
«Обе прекрасные»: Любовь Толкалина показала повзрослевшую дочь от Кончаловского

Актриса Любовь Толкалина вышла в свет с 24-летней дочерью от Егора Кончаловского.
© Starface.ru

Любовь Толкалина посетила фестиваль короткометражного кино в Калининграде. Компанию актрисе на красной ковровой дорожке составила ее 24-летняя дочь от Егора Кончаловского Мария.

Мать и дочь выбрали для появления на публике брючные костюмы. Любовь выбрала образ свободного кроя в кремовых тонах, а Мария вышла в свет в наряде черного цвета. Толкалина распустила волосы и сделала нежный макияж, тогда как ее наследница сделала элегантные кудри и подчеркнула губы коралловой помадой.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Калининград! Тихая роскошь уникального города, авангард и молодежный вайб моего любимого фестиваля короткого метра. Потрясающая программа в этом году, а какое жюри!», — написала 47-летняя актриса в личном блоге.

В комментариях подписчики восхитились красотой дочери Любови.

«Здесь хейта не будет, обе прекрасные. Загляденье»; «Очень красивая дочь»; «Дочь красивая», — написали они.

Отец Марии Михалковой-Кончаловской — режиссер Егор Кончаловский. Толкалина жила с ним в неофициальном браке более 10 лет. Актриса ни разу не была замужем.

Ранее Егор Кончаловский признался, что ему было тяжело в отношениях с Толкалиной из-за ее сложного характера.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
