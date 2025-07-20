«Меня вообще не удивляет, что Люба осталась одна»: Егор Кончаловский высказался о разрыве с Толкалиной

Егор Кончаловский раскрыл правду о расставании с Любовью Толкалиной. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» режиссер признался, что они с актрисой разошлись задолго до официального объявления о расставании.

В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина неожиданно объявили о разрыве после более 20 лет совместной жизни. Однако теперь сценарист рассказал, что долгое время они скрывали расставание ради дочери. Более того, пара не видела необходимости афишировать личное. Когда же режиссер сошелся с новой избранницей и у них родился сын, тайна была раскрыта: «В определенный момент, когда у меня появился сын, пришлось этот секрет Полишинеля, как говорится, раскрыть».

По словам продюсера, они с артисткой оказались слишком разными людьми, и им было трудно существовать вместе: «Люба — она человек мне, в общем-то, неподходящий. У нас очень разные ритмы жизни и принципы. Она очень волнующийся человек, очень переживающий и заражающий своим переживанием других людей». Егор Кончаловский не удивлен тем, что его экс-возлюбленная так и не устроила личную жизнь: по его мнению, все дело в непростом характере.

«Меня вообще не удивляет то, что Люба осталась одна, такая красивая женщина. Очень у нее непростой характер. Хотя человек она удивительно хороший», — заявил режиссер.

Говоря о причинах разрыва, сценарист отметил: Любовь Толкалина слишком много переживала и «неправильно воспринимала семью». В какой-то момент он понял, что больше не хочет сохранять эти отношения, и решил разойтись с актрисой.

«В конечном итоге я оказался прав в том смысле, что настало время нам расстаться. И действительно — ни под венец, ни в храм, ни в загс я ее не повел. И в какой-то момент это желание у меня пропало», — признался Егор Кончаловский.

Несмотря ни на что, режиссер не жалеет о прожитых годах с актрисой и благодарен ей за дочь Марию.

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