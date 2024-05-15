«Обе плакали и извинялись»: скрывающая личную жизнь Елена Воробей призналась в конфликтах с дочерью

Юмористка Елена Воробей рассказала о том, как у нее складывается общение с единственной дочерью Софией. Артистка предпочитает не делиться личной жизнью, но в недавнем интервью призналась, что у них с наследницей бывали разные моменты – от хороших проведенных вместе дней и до тяжелых конфликтов.

Сейчас Софии уже 21 год, но, когда она была еще подростком, с матерью у нее не всегда получалось ладить. По словам Воробей, ей приходилось «изобретать способы», чтобы завершать ссоры с дочерью. Один из самых сложных периодов для звездной семьи был семь лет назад.

«Недавно нашла заметку, адресованную Соне. Она начиналась с того, что я объяснила, почему позволю прочесть письмо только тогда, когда она повзрослеет. В итоге обе плакали и извинялись друг перед другом…» - призналась Елена StarHit.

Напомним, что Софию Воробей родила в отношениях с приятелем Игорем. У них был бурный роман, и юмористка была крайне счастлива, когда узнала о беременности, так как уже не надеялась стать матерью. Но даже после появления девочки на свет, возлюбленный так и не сделал артистке предложение руки и сердца.

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