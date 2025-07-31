«Оба молодцы»: Калашникова о дружбе с Петровым и его экс-возлюбленной Милославской

Актриса Анастасия Калашникова рассказала о дружбе с Сашей Петровым и его бывшей возлюбленной Стасей Милославской. Звезда дала интервью журналу «Атмосфера», пишет WomanHit.ru.

Девушка много лет знакома с артистами и поддерживает с ними связь даже после их расставания. Напомним, что Милославская и Петров объявили о разрыве в 2023 году, после чего мужчина быстро встретил новую возлюбленную и женился на ней.

По словам Анастасии, у нее была похожая ситуация, и тогда друзья пришли ей на помощь. Для нее ценно, что сейчас ее не просят выбирать, с кем оставаться дружить.

«Никто из них не ставил никаких ультиматумов, не заставлял нас выбирать. Они оба молодцы, достойно себя повели по отношению к нам, и с обоими мы душевно дружим до сих пор. Очень им благодарна, что нам никого не пришлось потерять», — поделилась актриса.

Калашникова призналась, что следит за успехами друзей и посмотрела последнюю работу Милославской.

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