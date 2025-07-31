«Меня сложно не ревновать»: актер Курцын рассказал об отношениях с женой

Роман Курцын рассказал, ревнует ли его жена к поклонницам. Со своей будущей супругой Анной актер познакомился еще в студенчестве и долго добивался ее внимания. В итоге пара вместе уже 19 лет, воспитывая сына и дочь.

В интервью Леди Mail звезда раскрыл секрет крепкого брака. По его мнению, нужно выбирать партнера по любви и делать все, чтобы расставания не произошло.

«Мне кажется, это как-то от родителей на генетическом уровне передается — жениться раз и навсегда: и в моей семье, и в семье жены разводиться не в чести», – отметил Роман.

Несмотря на гармонию в отношениях, Курцын признался, что ревность в их семье все же есть. Правда, сделал он это с юмором.

«Меня сложно не ревновать. Хотя, если серьезно, это у меня в кино такой образ — дерзкого мачо, а за пределами съемочной площадки я же совсем другой: домашний, покладистый. Не хожу по тусовкам и в целом веду себя довольно скромно», – поделился звезда.

Актер редко говорит о личной жизни, предпочитая держать ее в тайне. Даже соцсети он ведет не сам.

«Комментарии к фото и сообщения в директе проходят мимо меня. Вообще, вся эта возня в интернете не моя история, я предпочитаю реальную жизнь», – объяснил он.

Курцын с ностальгией вспоминает времена, когда люди общались вживую. Его принципы отражаются и в воспитании детей. Например, у его 13-летнего сына до сих пор нет телефона.

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